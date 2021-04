मध्य प्रदेश मंत्री प्रेम सिंह पटेल के बोले-'कोरोना से मौतें कोई नहीं रोक सकता, सबको सुरक्षा रखनी होगी'

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। मध्य प्रदेश मे कोरोना वायरस की दूसरी लहर से कहर बरप रहा है। एक ही दिन में दस-दस हजार लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में कोरोना मरीजों को ना बेड नसीब हो रहे हैं और ना ऑक्सीजन के सिलेंडर।

इस बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कोविड-19 से हो रही मौतों पर टिप्पणी की है। मंत्री पटेल ने कहा कि कोरोना के कारण होने वाली मौतों को कोई नहीं रोक सकता।

#WATCH: MP Minister Prem Singh Patel speaks on deaths due to #COVID19. He says, "Nobody can stop these deaths. Everyone is talking about cooperation for protection from Corona...You said that many people are dying every day. People get old and they have to die." (14.04.2021) pic.twitter.com/os3iILZGyM