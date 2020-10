MP Bypolls 2020 : स्टार प्रचारक न तो कोई पद है न ही कोई दर्जा, मेरे लिए जनता रखती है मायने-कमलनाथ

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020 में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पूर्व सीएम कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा ​छीनने पर उन्होंने कहा कि स्टार प्रचारक न तो कोई पद है और न ही कोई दर्जा। चुनाव आयोग के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कमलनाथ ने कहा कि केवल 10 नवंबर के बाद टिप्पणी करूंगा। अंत में जनता सबसे ज्यादा मायने रखती है और वे सब कुछ जानते हैं।

बता दें कि पिछले दिनों कमलनाथ ने भाजपा नेता इमरती देवी को लेकर 'आइटम' वाला विवादित बयान दिया था। उसके बाद कमलनाथ भाजपा व चुनाव आयोग के निशाने पर हैं।

I'm surprised at Kamal Nath's behaviour. Despite EC action & former Congress President asking him to apologise for his comments, he refuses to apologise. The public will make him say sorry on 3rd November & give a befitting reply to his ego: BJP leader Jyotiraditya Scindia pic.twitter.com/ROzaZ2UWsE