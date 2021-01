कोरोना के कोवैक्सिन और कोविशील्ड टीके सुरक्षित, दोनों करेंगे प्रतिरक्षा व एंटीबॉडी का निर्माण-सीएम चौहान

Bhopal

oi-Vishwanath Saini

भोपाल। देशभर के साथ-साथ मध्य प्रदेश में कोरोना का टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश में 302 स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों के टीके लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में कोरोना वारियर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 4 लाख 16 हजार है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोवैक्सिन और कोविशील्ड का सही परीक्षण किया गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने सभी मापदंडों पर उनका परीक्षण किया है और उसके बाद ही उनका उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। दोनों टीके सुरक्षित हैं और इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वे दोनों प्रतिरक्षा और एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे।

But the antibodies will not develop immediately after vaccination. The second dose will be administered 28 days after the first dose and 14 days after it the antibodies will develop. Two doses are necessary: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan https://t.co/PxsfvAJexQ