Bhopal

oi-Vinay Saxena

भोपाल। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां सतना जा रही एक बस अनियंत्र‍ित होकर नहर में गिर गई। जानकारी के मुताबिक, बस में 54 लोग सवार थे। नहर से 7 यात्रियों को निकाला जा चुका है, जबकि अन्य का रेस्क्यू किया जा रहा है। मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना के बाद सीधी के डीएम से बात की। उन्होंने डीएम को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश देते हुए बाणसागर डैम से नहर की ओर आ रहे पानी को रोकने की बात कही। सीएम के निर्देश मिलने से पहले ही मौके पर क्रेन समेत बचाव कार्य में जरूरी आवश्यकताओं को घटना स्थल तक पहुंचा दिया गया। मुख्‍यमंत्री ने ट्वीट किया, 'सीधी में सतना जा रही बस के नहर में गिरने से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के काल कवलित होने के समाचार से बहुत दु:ख हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और लापता लोगों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं।'

जानकारी के मुताबिक, करीब 54 यात्र‍ियों को लेकर बस सतना की ओर जा रही थी। इसी दौरान सीधी स्थित रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के पटना पुल पर ड्राइवर का बस से नियंत्रण छूट गया। बस अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर 7 लोगों को बाहर निकाला गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 की मौत हो चुकी थी। अन्‍य लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है।

MP: A bus, carrying around 54 passengers, fell into a canal in Sidhi after the driver lost control over it. 7 people rescued, search underway for rest of the passengers. A team is present at spot, operation is underway. Bus was going from Sidhi to Satna when the incident occurred pic.twitter.com/clmUfYdoQd