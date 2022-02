मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल में गिरा 7 साल का बच्चा, बचाव कार्य जारी; 4 दिनों के अंदर ऐसी दूसरी घटना

Bhopal

oi-Sagar Bhardwaj

भोपाल, 27 फरवरी। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में रविवार को एक सात साल का बच्चा 300 फीट गहरे खुले बोरवेल में गिर गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची बचाव दल की टीम बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश कर रही है।

जिले के एसडीएम अभिषेक ठाकुर ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक बच्चा करीब 15 से 20 फीट गहराई में फंसा हुआ है। बच्चे को बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि 4 दिनों के अंदर राज्य में इस तरह की यह दूसरी घटना है।

Madhya Pradesh | Seven-year-old boy fell in a borewell in Damoh district

It is estimated that the child is trapped at a depth of about 15 to 20 feet. The rescue team has reached the spot and every effort is being made to get the child out safely: SDM Abhishek Thakur pic.twitter.com/jeTyvQKpEB