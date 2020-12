पश्चिम बंगाल में 'जेपी नड्डा पर हमले' को लेकर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने दिया विवादित बयान

Bhind

oi-Kapil Tiwari

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) में बीजेपी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के काफिले पर हुए हमले के बाद टीएमसी (TMC) और बीजेपी (BJP) नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। जहां एक तरफ इस हमले के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया था तो वहीं टीएमसी ने इस हमले को 'प्रायोजित' बताया था। इस बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी के नेता रोजाना हाई सिक्योरिटी के साथ आते हैं तो ऐसे में हमला कैसे हो गया।

बंगाल में रोजाना पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ आते हैं BJP नेता- महुआ

महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है, 'कॉलेज के BYOB (ब्रिंग योर ओन बॉटल) के बारे में सुना था। भाजपा पश्चिम बंगाल में रोजाना (Bring your own Security) के साथ आती है। राज्य के दौरे पर आने वाला भाजपा का हर दो कौड़ी का नेता अपने साथ सीआरपीएफ, सीआईएसफ और केंद्रीय बलों के जवानों को लेकर आता है। शर्मनाक है कि खुद पर कराए जाने वाले 'हमलों' से ये जवान आपकी सुरक्षा नहीं कर पाते।'

