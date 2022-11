Mangaluru Auto Blast: तलाशी के दौरान आरोपी के पास मिला भारी मात्रा में विस्फोटक, NIA को सौंपी जा सकती है जांच

Bangalore

oi-Neeraj Kumar Yadav

कर्नाटक के मंगलुरु में चलते ऑटोरिक्शा में हुए विस्फोट की वजह से रिक्शा चालक सहित एक अन्य घायल हो गए थे। रिक्शा चालक की पहचान पुरुषोत्तम पुजारी के रूप में हुई है। जबकि एक अन्य की पहचान शारिक के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक शारिक ही मुख्य आरोपी है। शारिक का हैंडलर 2 मामलों में आरोपी अराफात अली था। पुलिस के मुताबिक अराफात अल-हिंद मॉड्यूल मामले में आरोपी मुसावीर हुसैन के संपर्क में था। वहीं, अब्दुल मातिन भी इसमें शामिल था। इसके अलावा शारिक दो या तीन अन्य के भी संपर्क में था। हालांकि, उनकी पहचान अभी नहीं की जा सकी है। पुलिस के मुताबिक शारिक एक बैग में कुकर बम को लेकर बैठा था।

The low-intensity blast that occurred in an autorickshaw in Karnataka's Mangaluru city is likely to be handed over to the National Investigation Agency (NIA): Sources pic.twitter.com/aeEaZxifH7