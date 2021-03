येदियुरप्पा के खिलाफ एक और मंत्री ने दिखाई नाराजगी, केएस ईश्वरप्पा ने राज्यपाल से की CM की शिकायत

Bangalore

oi-Kapil Tiwari

बेंगलुरु। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ उनके मंत्रियों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यतनाल ने राज्य में मुख्यमंत्री को बदलने की मांग उठाई थी और अब कर्नाटक सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने राज्यपाल वजुभाई वाला को एक पत्र लिखकर बीएस येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

येदियुरप्पा पर लगा ये आरोप

के. एस. ईश्वरप्पा ने राज्यपाल वजुभाईवाला को लिखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा पर 'हस्तक्षेप' और 'प्रशासनिक अधिकारवादी' का आरोप लगाया है। केएस ईश्वरप्पा ने कहा है कि मुख्यमंत्री बिना किसी सहमति या उनकी मंजूरी के उनके मंत्रालय के लिए फैसले ले रहे हैं।

