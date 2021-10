कर्नाटक में भारी बारिश: कृष्णा राजा सागर बांध के बढ़े जलस्तर से बाढ़ की आशंका, इलाका खाली कराया जा रहा

Bangalore

oi-Vijay

बेंगलुरु। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में कावेरी नदी से जुड़े कृष्णा राजा सागर बांध (केआरएस डैम) का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। जिसके कारण कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड (केआरएस डिवीजन) ने कावेरी नदी के किनारे और निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने और सभी एहतियाती उपाय करने के लिए आगाह किया है। लोगों को कहा जा रहा है कि, राज्य में हुई भारी बारिश के चलते जन-जीवन पर असर पड़ा है। नदी उफान पर है और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है।

कृष्णा राजा सागर बांध से खतरे की घंटी

संकट से बचने के लिए कृष्णा राजा सागर बांध (केआरएस जलाशय) के जलग्रहण क्षेत्र में अतिरिक्त पानी पहुंचने की संभावना है। कुछ ही समय पहले केआरएस बांध के बढ़ते जल स्तर को लेकर प्रबंधन ने चेतावनी भी जारी की थी। कृष्णा राजा सागर (KRS) बांध कर्नाटक में बेंगलुरु से लगभग 140 किलोमीटर दूर मैसूर के पास पड़ता है।

तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका, केरल में आॅरेंज अलर्ट, कर्नाटक के कई जिलों में होगी धुआंधार बरसात

अधिकारियों का कहना है कि, प्रदेश में बेमौसम बारिश लगातार हुई है और अब नदी में पानी काफी बढ़ गया है..यह पानी यहां के सबसे बड़े बांध के जलस्तर को भी बढ़ा रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि, नदी के पास की इंसानी बस्तियों की सुरक्षा हो। इसके लिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। बांध के प्रबंधन द्वारा इलाके में बाढ़ की चेतावनी जारी की जा चुकी है। इस बारे में आज एक पत्र सार्वजनिक किया गया।

