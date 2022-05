कर्नाटक MLC चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, में बीएस येदियुरप्पा के बेटे का कटा पत्ता

Bangalore

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 24 मई। कर्नाटक में विधानपरिषद का चुनाव होना है और इस चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई येदियुरप्पा को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लिस्ट जारी की गई है उसमे बीवाई विजयेंद्र का नाम शामिल नहीं है। बता दें कि बीवाई विजयेंद्र कर्नाटक भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं। पार्टी की ओर से पांच नामों का ऐलान किया गया है जिसमे बीएस येदियुरप्पा के बेटे को जगह नहीं मिली है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुख्यालय के इंजार्ज की ओर से यह लिस्ट जारी की है। लिस्ट में चार लोगों का नाम है। जिसमे पहला नाम चलुवादी नारायणस्वामी, हेमलता नायक, एस केशवप्रसाद, लक्ष्मणा सवदी का नाम शामिल है। जबकि शिक्षकों की ओर से कर्नाटक पश्चिम की ओर से बसवराज होराट्टी का नाम शामिल है। बता दें कि कर्नाटक भाजपा की कोर कमेटी की ओर से तकरीबन एक दर्जन नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया था जिसमे विजयेंद्र का नाम भी शामिल था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने विजयेंद्र को टिकट देने से इनकार कर दिया है।

भाजपा ने पूर्व उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, प्रदेश भाजपा यूनिट की नेता हेमलता नायक, भाजपा एसएसी मोर्चा चलुवादी व एस केशवप्रसाद को टिकट दिया गया है। बता दें कि विधान परि

षद का चुनाव 3 जून को होना है। 14 जून को विधानपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिसके चलते ये सीटें खाली हो रही हैं। भाजपा के लक्ष्मण सवदी, लहर सिंह, रामप्पा त्रिम्पुर, अल्लुम वीरभद्रपा, वीना अचैया और एचएम रमेश व नारायण स्वामी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। आगामी चुनाव में जीत के लिए हर उम्मीदवार को 29 विधायकों के वोट की दरकार है। माना जा रहा है कि भाजपा चार सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि कांग्रेस को दो सीट पर और जेडीएस को एक सीट पर जीत मिल सकती है।

3 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधान परिषद का चुनाव होगा। वोटों की गणना 5 बजे तक समाप्त हो जाएगी। वरिष्ठ नेता बासवाराज होराट्टी जोकि हाल ही में जेडीएस से भाजपा में शामिल हुए हैं, उन्हें पार्टी ने पश्चिम कर्नाटक टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया है, जिसका चुनाव 13 जून को होना है।

The Central Election Committee of the BJP has decided the following names for the ensuing biennial elections to the legislative council from Karnataka. pic.twitter.com/tLqlDhFvHh