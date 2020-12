प्रियंका की 'गाय बचाओ, किसान बचाओ' यात्रा पर बोलीं स्मृति, कांग्रेस के पाप नहीं भूलेगी यूपी की जनता

Amethi

oi-Vinay Saxena

Smriti Irani on Priyanka Gandhi Gai Bachao Kisan Bachao yatra: अमेठी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी (Amethi) के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के आखिरी दिन रविवार को स्मृति ईरानी ने सलोन विधानसभा के हाजीपुर गांव में पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कांग्रेस महासचिव और उत्‍तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka gandhi) के 'गाय बचाओ, किसान बचाओ' यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, जिन लोगों ने यूपी (UP) में सम्राट साइकिल के नाम पर किसानों की जमीन हड़पी और आज तक उस जमीन को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गो-माता की निर्मम हत्या करके उसका विज्ञापन छपवा दिया, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी भ्रमित है कि उन लोगों का पाप माफ कर देगी।

'जनता जानती है गो-माता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया'

स्मृति ईरानी ने कहा कि जिन लोगों ने केरल में अपने पदाधिकारियों के माध्यम से गो-माता की हत्या करवा दी और उसका विज्ञापन छपवा दिया, यूपी की जनता इतनी भ्रमित नहीं है कि उन लोगों का पाप माफ कर देगी। यहां की जनता भली-भांति जानती है कि गो-माता के संरक्षण में भाजपा ने कितना काम किया है।

Those who captured lands of UP farmers never returned it...who got advertisements published after brutal killing of cows by their officials in Kerala. Do you think people will forgive them?: Union Min Smriti Irani on Cong leader Priyanka Gandhi's 'Gai Bachao, Kisan Bachao' yatra pic.twitter.com/Tg0fhr0FI5