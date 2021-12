हरियाणा में अंबाला-दिल्ली हाईवे पर एक बस को पीछे से दूसरी ने टक्कर मारी, 5 की मौत, 8 लोग घायल

Ambala

oi-Vijay

अंबाला। हरियाणा में बड़ा जानलेवा हादसा हो गया। यहां अंबाला-दिल्ली हाईवे पर हीलिंग टच अस्पताल के पास आज सुबह एक बस को पीछे से दूसरी बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस और एंबुलेंस घटनास्थल पहुंचीं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया।

हादसे के बारे में एएसआई नरेश ने बताया कि, यह हादसा हीलिंग टच अस्पताल के पास हुआ। जहां एक बस दिल्ली की ओर जा रही थी, तभी पीछे से एक अन्य बस ने टक्कर मार दी। इस बस दुर्घटना में पांच लोगों की मौत हो गई और आठ जने घायल हो गए। एएसआई नरेश ने कहा, 'उक्त हादसे के बाद हमने मामला दर्ज कर लिया है। जांच-पड़ताल शुरू कर दी गई है, वहीं घायलों का उपचार किया जा रहा है।'

Five people were killed and eight were injured in a bus accident that took place near Healing Touch Hospital on Haryana's Ambala-Delhi highway in the early hours today. The bus was going towards Delhi when another bus hit it from behind. We have registered a case: ASI Naresh pic.twitter.com/D8231y2P12