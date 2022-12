लापता हुए कश्मीरी छात्र के परिवार की मदद को आगे आई महबूबा मुफ्ती, ट्वीट कर Aligarh पुलिस को किया टैग

लापता कश्मीरी छात्र के भाई की तहरीर पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और छात्र की तलाश करने में जुट गई है। वहीं मेहबूबा मुफ़्ती ने इस मामले पर अलीगढ पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया है

उत्तर प्रदेश के अलीगढ से मुस्लिम विश्वविद्यालय के सिटी हाई स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के कश्मीरी छात्र मसरूर अब्बास दी दिन से लापता होने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार लापता छात्र अपने चचेरे भाई के साथ रहकर पढ़ाई करता था। लापता कश्मीरी छात्र के भाई की तहरीर पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और छात्र की तलाश करने में जुट गई है। वहीं मेहबूबा मुफ़्ती ने इस मामले पर अलीगढ पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट कर लापता छात्र को जल्द ढूंढ़ने की पुलिस से गुजारिश की है।

2 दिन से लापता है कश्मीरी छात्र

जानकारी के मुताबिक, लापता कश्मीरी छात्र मसरूर अब्बास मीर जम्मू कश्मीर के बारामूला सोपोर के गांव बोहरपुरा का रहने वाला है। जो एएमयू के राजा महेंद्र प्रताप सिटी हाई स्कूल में दसवीं का छात्र है। लापता छात्र अलीगढ के ही नदीम तारीन हॉल में एएमयू से बीटेक कर रहे अपने चचेरे भाई अनायत अब्बास मलिक के साथ रहकर पढ़ाई करता था। उन्होंने बताया कि बीते गुरुवार सुबह करीब 8 बजे अब्बास रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ और कमरे से स्कूल जाने की कहकर निकाला गया।

इसके कुछ ही देर बाद लापता छात्र के चचेरे भाई के मोबाइल पर उसके खाते से 5 हजार रुपये निकाले जाने का मैसेज आया। बताया जा रहा है कि यह पैसे केला नगर व रामघाट रोड पर स्थित एक एटीएम से निकाले गए थे। इस सब के बाद जब काफी समय बीत गया और लापता कश्मीरी छात्र मसरूर नहीं लौटा तो उसके चचेरे भाई ने एएमयू के डॉक्टर कार्यालय के जरिए सिविल लाइन थाने में तहरीर दे दी। उसने यह भी बताय कि उसका मोबाइल भी काफी समय से स्विच ऑफ बता रहा है।

कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ़्ती ने किया ट्वीट

इस मामले में सिविल लाइन थाना इंस्पेक्टर प्रवेश राणा के अनुसार जांच में पाया गया कि कश्मीरी छात्र अकेला एटीएम तक गया, वहां से उसने रुपए निकाले, फिर वह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाता हुआ सीसीटीवी फुटेज में पाया गया है। उसके बाद से लोकेशन नहीं मिली है। कश्मीर से लापता छात्र के परिजन भी यहां के लिए रवाना हो गए हैं, आगे जांच जारी है।

वही कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ़्ती ने इस मामले पर अलीगढ पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया जिसमे लिखा है " Masroor Abbas Mir, a tenth grade student at the Aligarh Muslim University has been missing since yesterday morning. Please do spread the word in helping his family trace his whereabouts" इसके अनुवाद अनुसार "अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दसवीं कक्षा का छात्र मसरूर अब्बास मीर कल सुबह से लापता है। कृपया सभी उनके परिवार को लापता छात्र का पता लगाने में मदद करने के लिए शेयर करें"

