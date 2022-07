अहमदाबाद में कांग्रेस ऑफिस के बाहर पोस्टर पर कालिख पोती, लिखा- आज से यह हज हाउस है

Ahmedabad

oi-Ankur Singh

अहमदाबाद, 22 जुलाई। गुजरात में कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर्स पर किसी ने कालिख पोत दी है। अहमदाबाद स्थित गुजरात कांग्रेस प्रदेश कमेटी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर्स पर कुछ लोगों ने कालिख पोत दी। इसके अलावा दीवारों पर और पोस्टर पर लिखा गया है कि आज से इस ऑफिस का नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम हज हाउस होगा। आरोप है कि इस काम को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह किसकी हरकत है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है।

#WATCH | Posters & banners at the Gujarat Congress Pradesh Committee's office in Ahmedabad defaced. Posters reading 'From today the name of this office has been changed to Hajj House' pasted over them.

Act allegedly committed by Bajrang Dal activists. pic.twitter.com/PTXiz3AQOc