SSC MTS 2017: आयोग ने जारी की Answer Key, उम्मीदवार ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड

नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग ने मल्टी टास्किंग (MTS Non Technical) की परीक्षा की आंसर की रिलीज कर दी है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से उम्मीदवार आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। एमटीएस की परीक्षा 16 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच आयोजित कराई गई थी।

परीक्षा पहले जून में आयोजित की गई थी लेकिन पेपर लीक होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। यही कारण था कि सितंबर-अक्टूबर में परीक्षा कंप्यूटर पर ली गई थी। आंसर की में दिए गए उत्तरों से असंतुष्ट उम्मीदवार 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर के बीच इसे चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को हर सवाल के लिए 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

ध्यान रहे कि ये चुनौती 20 नवंबर (शाम 7 बजे) से 26 नवंबर (शाम 5 बजे) तक ही होगी। इसके बाद आई गई चुनौतियों को नहीं देखा जाएगा। उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

* आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं।

* "Multi Tasking Staff (Non-Technical) Re-examination, 2016-Uploading of Tentative Answer Keys" के लिंक पर क्लिक करें।

* अब "Link for candidates' response sheet, tentative answer keys and submission of representation" के लिंक पर क्लिक करें।

* आईडी-पासवर्ड से लॉग-इन करें।

* आंसर की स्क्रीन पर दिखाई देगी।

* अब इस डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट निकलवा लें।

