कोरोना का असर: NTA ने स्थगित की JEE (मेन) की परीक्षा, जानें कब होगी नई तारीख की घोषणा

नई दिल्ली, 18 अप्रैल: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने जेईई (मेन)-2021 की अप्रैल सत्र वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख की घोषणा एग्जाम से कम से कम 15 दिन पहले की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सूचना दी है कि जेईई (मेन) 2021 की परीक्षा, जो 27, 28 और 30 अप्रैल को होने वाले थे, उसे स्थगित कर दिया गया है। कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखकर परीक्षाएं टाली गई हैं। जेईई (मेन) 2021 के फरवरी और मार्च सत्र की परीक्षाएं पहले हो चुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए छात्र और अभिभावक काफी वक्त से परीक्षा को टालने की मांग कर रहे थे।

जेईई (मेन) की संपन्न हो चुकी हैं दो सत्र की परीक्षाएं

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार जेईई मेन परीक्षा 2021 का आयोजन 4 चरणों में करने का फैसला किया है। जिसमें से फरवरी और मार्च सत्र की परीक्षाएं पहले ही कराई जा चुकी हैं। 27, 28 और 30 अप्रैल को होने वाली जेईई मेन परीक्षा को टाल दिया गया है। एनटीएन ने चौथे चरण की जेईई मेन परीक्षा, जो 24 मई 2021 से 28 मई 2021 के बीच होने वाली है, उसको लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं की है।

April session for JEE (Main) 2021 has been postponed. It was scheduled for 27th, 28th & 30th April. Revised dates to be announced later & at least 15 days prior to exam: National Testing Agency (NTA)

