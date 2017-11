UPPCS-J-2016 का कटऑफ जारी, 218 पदों पर चयन, वेबसाइट पर देखिए

इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने पीसीएस जे परीक्षा 2016 का कटऑफ जारी कर दिया है । यह कटऑफ अंतिम चयनित अभ्यर्थियों का है, जिसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर देखा जा सकता है। कटऑफ 27 नवंबर तक देखा और प्रिंट किया जा सकता है।

याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पीसीएस जे परीक्षा 2016 की भर्ती में कुल 218 पदों पर चयन हुआ है, जिसमे लखनऊ इंद्रानगर की स्वारांगी शुक्ला ने टॉप किया है।

इस तरह देखें कटऑफ

सबसे पहले आप आयोग की वेबसाइट पर क्लिक करे यहां आपको लिंक - Click here to Download final Marksheet of U.P. JUDICIAL SERVICES (CIVIL JUDGE) (Jr. Div.) EXAM. 2016 दिखेगा।

इस लिंक पर क्लिक करें - http://uppsc.up.nic.in/MarkSheet.aspx । आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा। यहां आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ दिया हुआ सिक्योरिटी कोड भरे और प्रोसीड करें, आपका कटऑफ डाउनलोड हो जायेगा।

