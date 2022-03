Fact Check

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 23 फरवरी । देश की मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लागू करने पर काम कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी! आइए जानते हैं इस वायरल मैसेज की सच्‍चाई क्‍या है?

English summary

Will there really be no 10th board exam under the new education policy? know the truth