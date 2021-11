Fact Check

नई दिल्‍ली, 05 नवंबर। भारत के प्रमुख त्‍योहार दिवाली पर हर साल की तरह इस साल थी "नासा" दिवाली फोटो ने इंटरनेट पर जमकर सर्कुलेट होने लगी और दावा किया जाने लगा कि भारत दिवाली पर ऐसा दिख रहा है। लोगों ने इस बार इसे पसंद कर आगे बढ़ाने के बजाय इस फोटो की सच्‍चाई बयां की।

बता दें नासा की नकली फोटो यह दिखाने का दावा करती है कि दिवाली पर अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है और वर्षों से कई बार इसे खारिज कर दिया गया है। नासा के अनुसार, फोटो वास्तव में अमेरिकी रक्षा मौसम विज्ञान उपग्रह कार्यक्रम (डीएमएसपी) के उपग्रहों से है ) यह शहर की रोशनी की मदद से समय के साथ जनसंख्या वृद्धि को दर्शाता है। सफेद क्षेत्र शहर की रोशनी दिखाते हैं जो 1992 से पहले दिखाई दे रहे थे, और नीले, हरे और लाल रंग क्रमशः 1992, 1998 और 2003 में दिखाई देने वाले लोगों को दिखाते हैं। ये एनओएए वैज्ञानिक क्रिस एल्विज द्वारा 2003 में बनाया गया था। दिवाली रोशनी, वास्तव में, अंतरिक्ष से फोटो खिंचवाने के लिए बहुत कम है।

एक यूजर ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा दिवाली के दौरान मेरी इमारत की एक तस्वीर .. बाहरी अंतरिक्ष से ली गई .. नासा द्वारा पुष्टि की गई।

एक ट्विटर यूजर ने मजाक बनाते हुए लिखा, "नासा की सबसे बड़ी वार्षिक जिम्मेदारी भारतीय उपमहाद्वीप की दिवाली की रात की इस वायरल" उपग्रह छवि "को अस्वीकार करना है।"बता दें पिछले कुछ वर्षों में, कई मशहूर हस्तियों ने भी इस भ्रामक तस्वीर की सच्‍चाई बताई थी।

