नई दिल्ली, 02 जनवरी: अमेरिका के चर्चित वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्‍टर राबर्ट मलोने ने उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल की गई दवा (किट) को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डॉ रॉबर्ट मेलोन ने हाल ही में उस समय विवाद खड़ा कर दिया था जब उन्होंने दावा किया था कि भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेरिकी सरकार के साथ अपनी कोविड -19 उपचार प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया। डॉ रॉबर्ट मेलोन ने यह भी दावा किया है कि यूपी में कोरोना के इलाज के लिए कोई अलग दवा इस्तेमाल की गई है, इसलिए वहां कोरोना इतना कंट्रोल में है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के दौरान यूपी में कोरोना के चमत्‍कारिक दवा पर चर्चा भी की थी। फाइजर, मॉडर्ना की कोरोना वैक्‍सीन में इस्‍तेमाल हो रही एमआरएनए तकनीक की खोज करने वाले डॉक्‍टर राबर्ट मलोने ने आरोप लगाया है कि यूपी के कोरोना किट में इलाज के लिए क्या-क्या इस्तेमाल किया गया है, इसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है।



Dr. Robert Malone explains to Joe Rogan how Uttar Pradesh has crushed COVID with early treatment.

Joe Biden met with Narendra Modi and a decision was made to not disclose the contents of the treatment. Why? pic.twitter.com/PG9AkhIHvG