Fact Check: काठमांडू के नाइट क्लब में चीनी राजदूत के साथ थे राहुल गांधी? जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई

नई दिल्ली, मई 04। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेपाल में पार्टी वाले वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी है। उनके इस वीडियो को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी चल रही है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर कई भ्रामक तथ्य भी शेयर किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक तथ्य वाली पोस्ट इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

चीनी राजदूत के साथ थे राहुल गांधी ?

दरअसल, राहुल गांधी के वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक महिल उनके बिल्कुल नजदीक खड़ी है। बीच-बीच में राहुल गांधी इस महिला से बात भी करते हैं। हर किसी के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वो महिला है कौन? ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ नजर आने वाली यह महिला नेपाल में चीन की राजदूत होउ यांकी है। इस दावे पर कई लोगों ने चिंता व्यक्त कि है कि आखिर किसी नाइट क्लब में राहुल गांध चीनी राजदूत से क्यों मिले? और दोनों के बीच बात क्या हुई?

