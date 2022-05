Fact ChecK: भारत सरकार के लेटर पर 30 लाख देने का वादा, इस मैसेज से रहें सावधान

Fact Check

नई दिल्ली, 9 मई: देश में साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों ठग सोशल मीडिया, मेल और मैसेज के जरिए लोगों को निशाना बना रहे, लेकिन आप सावधान रहते हुए इनसे बच सकते हैं। अब लोगों को ठग अलग-अलग माध्यमों के जरिए 30 लाख रुपये देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। इसी को लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है।

दरअसल आपके पास मेल या मैसेज के जरिए ये संदेश आ सकता है कि आपको किसी योजना के तहत 30 लाख रुपये मिलने हैं। इसके लिए आपको बकायदा एक लेटर भी भेजा जाएगा। जिस पर भारत सरकार का लोगो लगा रहेगा। इस लेटर के साथ दावा किया जाता है कि आपका 30 लाख स्वीकृत हो गया है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में दिक्कत है, जिस वजह से ये जा नहीं पा रहा। अगर आप 10 हजार रुपये जमा कर देंगे तो आपके 30 लाख आपको मिल जाएंगे। बहुत से लोग ठगों के इस जाल में फंस भी रहे हैं।

पीआईबी ने अब इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। जिसमें बताया गया कि ठग भारत सरकार का फेक लेटर जारी कर अकाउंट में 30 लाख डालने की बात कह रहे हैं। इसके बदले वो 10 हजार रुपये मांग रहे, लेकिन आप सावधान रहें। ऐसी कोई संस्थान भारत सरकार के अंतर्गत काम नहीं करती है और ना ही ऐसा कोई लेटर सरकार जारी करती है। ठगों से सावधान रहें और उनके दिए अकाउंट नंबर में कोई पैसे ना डालें, वर्ना आपको ही चूना लग जाएगा।

