Fact Check: कोरोना वायरस के इलाज के लिए गंगा जल पर होगी रिसर्च? सरकार ने बताया- क्या है सच्चाई

कोरोना वायरस के इलाज के लिए गंगा जल पर रिसर्च किए जाने को लेकर एक खबर वायरल हो रही है। अब इसको लेकर भारत सरकार का बयान आया है। आइए जानते हैं भारत सरकार ने इस पूरे मामले में क्या कहा है।

Fact Check

चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 तबाही मचा रहा है। जिसे देखते हुए भारत सरकार पर अलर्ट मोड में आ गई है। इसी बीच पीएम मोदी ने गुरुवार को हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है। वहीं, दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए गंगा जल पर रिसर्च होगी। इस खबर पर भारत सरकार का बड़ा बयान आया है।

The government of India clarifies that it has not received any request from National Mission for Clean Ganga to conduct research on the use of Ganga river water as a cure for the Covid-19 virus. pic.twitter.com/epoXlsEHVh