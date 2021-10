Fact Check: 24 घंटे में एमटीएनएल केवायसी खत्म होने का दावा करने वाले मैसेज की सच्चाई

Fact Check

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर: ऑनलाइन फ्रॉड के मामले देश में लगातार सामने आ रहे है। अक्सर ऐसे मामलों में मैसेज भेजकर कुछ जानकारी मांगी जाती है। हाल ही में एक मैसेज एमटीएनएल यूजर्स को भेजा जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि केवायसी 24 घंटे के भीतर खत्म हो जाएगी, ऐसे में इसे तुरंत वेरिफिकेश करा लें। आपको बता दें कि इस तरह का दावा करने वाला यह संदेश फर्जी है।

क्या कहा गया है मैसेज में?

सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज में लिखा है, 'डियर एमटीएनएल यूजर आपकी एमटीएनएल केवायसी एक्सपायर हो रही है। वेरिफिकेशन के लिए तुरंत कॉल करें, नहीं तो 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस पर पीआईबी फैक्ट चैक की ओर से कहा गया है कि ये मैसेज फर्जी है। एमटीएनएल कभी वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस/कॉल/व्हाट्सएप नहीं करेगा। ऐसा किसी मैसेज या मेल का जवाब ना दें, ये फ्रॉड है।

A message claiming MTNL KYC getting expired within 24 Hrs. is #Fake#PIBFactCheck:

▶️ MTNL will never sms/call/Whatsapp for Tele. verification of KYC

▶️ Never respond to such fraudulent emails/SMS/callshttps://t.co/t8ILhRgXSE pic.twitter.com/OqTN3FiSWd