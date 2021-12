Fact Check: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाला ऑफर है फर्जी, आप भी हो जाएं सावधान

Fact Check

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 1 दिसंबर: सोशल मीडिया जानकारियों के आदान-प्रदान का सबसे बेहतरीन जरिया है, लेकिन आज बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और फर्जी विज्ञापन दिए जाते हैं। समझदार और जागरुक लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग लालच में आकर अपना नुकसान करवा लेते हैं। अब गैस एजेंसी को लेकर एक ऑफर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और ही है।

सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखाए जा रहे हैं। इसके लिए बकायदा इंडियन ऑयल के वाटरमार्क वाला पेपर भी इस्तेमाल किया गया है। जिस पर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाने की बात कही जा रही। पोस्ट की मानें तो आप बहुत ही आसान तरीके से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पा सकते हैं। इसके बाद आप रोजाना हजारों की कमाई करेंगे। बहुत से लोग बिना सच्चाई जाने इस पोस्ट को वायरल कर रहे और अपने परिचितों को भी प्रोसेस फॉलो करने की सलाह दे रहे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद इंडिया ऑयल लिमिटेड को इस पर सफाई देनी पड़ी। कंपनी ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ फर्जी लोग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए ऑफर दे रहे हैं। इसके लिए उनकी ओर से कुछ दस्तावेज भी जारी किए गए, जिस पर इंडियन ऑयल का लोगो बना हुआ है। ये ऑफर फर्जी है। सभी को सलाह दी जाती है कि वो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पहले ओएमसी के निकटतम कार्यालय में जाएं और वहां से पूरी जानकारी हासिल करें।

It has come to our notice that bogus people/agencies are providing fake offers for LPG distributorships. People are advised to visit the nearest office of OMCs for authentication. #FraudAlert@PIBFactCheck pic.twitter.com/gEUG30I8kS