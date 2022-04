Fact Check: मोदी सरकार छात्रों को बांट रही मुफ्त लैपटॉप? क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई

Fact Check

oi-Rizwan M

नई दिल्ली, 25 अप्रैल: सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सभी छात्रों को फ्री लैपटॉप बांट रही है। इस मैसेज के साथ एक वेबसाइट लिंक भी दिया जा रहा है। इस दावे के साथ छात्रों से फॉर्म भरकर आवेदन करने को भी कहा जा रहा है। बता दें कि इस मैसेज में सच्चाई नहीं है, सरकार ने साफ किया है कि उनकी ओर से ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है।

पीआईबी फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल से इस वायरल मैसेज को लेकर किए गए ट्वीट में कहा गया है कि वेबसाइट लिंक के साथ एक टेक्स्ट संदेश इस दावे के साथ प्रसारित हो रहा है कि भारत सरकार सभी छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप दे रही है। हमने पाया है कि ये सर्कुलेटेड लिंक पूरी तरह से फेक है। सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। इस तरह के किसी मैसेज पर भरोसा ना करें।

बता दें कि नौकरियों और सरकारी योजनाओं को लेकर अक्सर ही कई तरह के मैसेज वायरल होते रहते हैं, जिन पर विश्वास करने से कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में सरकरी वेबसाइट और कार्यालय से जानकारी के बाद ही इस तरह की किसी योजना के बारे में विश्वास करें। प्रमाणिकता की जांच करे बिना किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें और ना ही उसमें अपनी कोई जानकारी साझा करें।

A text message with a website link is circulating with a claim that the Government of India is offering free laptops for all students. #PIBFactCheck:

▶️The circulated link is #Fake.

▶️The government is not running any such scheme. pic.twitter.com/OkYDOY8ns5