Fact Check: ब्रेकअप के बाद सुष्मिता बनीं तीसरी बार मां, अब बेटे के लिया गोद? क्या है सच?

Fact Check

oi-Ankur Sharma

मुंबई, 13 जनवरी। 'पूर्व ब्रह्मांड सुंदरी' सुष्मिता सेन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका और रोहमन शॉल का ब्रेकअप हुआ है, जिसके बारे में उन्होंने एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने जिंदगी के इस दर्द के बारे में जज्बात जाहिर किए थे। इस पोस्ट के बाद सुष्मिता की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो तीन बच्चों के साथ नजर आ रही हैं। तस्वीर में उनके साथ उनकी दोनों बेटियां रिनी और अलीशा के साथ एक छोटा बेटा भी है, जिसे कि सुष्मिता प्यार करती नजर आ रही हैं।

English summary

Sushmita Sen was recently papped with her daughters, Renee and Alisah, along with a baby boy in Mumbai. after this t is being speculated that the actress has adopted a third child? what is the truth?