Fact Check: भारत से मिले पैसों से श्रीलंका ने मंगाए वाटर कैनन, जानिए क्या है असली सच?

Fact Check

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 07 मई: पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में उपजे बुरे हालातों के बाद जनता सड़कों पर उतर आ गई है और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। श्रीलंका में जनता का विद्रोह तेज हो गया है। देश में पेट्रोल-डीजल से लेकर खाने-पीने और मेडिकल सुविधाओं के संकट से सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जनता के विद्रोह को देखते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने फिर से आपातकाल लागू कर दिया है। इस बीच कई रिपोर्टस में दावा किया गया है कि भारत सरकार की ओर से दी गई क्रेडिट लाइन के तहत श्रीलंका सरकार ने वाटर कैनन वाहन को आयात किया है। ऐसे में क्या है इस दावे की सच्चाई, जानिए...

दरअसल, श्रीलंका में पनपे संकट के बाद एक पड़ोसी देश के रूप में भारत की ओर से मदद की जा रही है। भारत सरकार की ओर से श्रीलंका को क्रेडिट लाइन जारी की गई है, जिससे वो इस बुरे वक्त में खाने-पीने और जरूरी चीजों के लिए वहां की जनता की मदद कर सके। इस बीच रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत श्रीलंका ने वाटर कैनन वाहन को आयात किया है। जिस पर भारतीय उच्चायोग ने शनिवार को ट्वीट करके इस दावे को पूरी तरह झूठा बताया है।

We have seen reports that a water canon vehicle was imported by Government of #SriLanka under a credit line extended by Government of #India.These reports are factually incorrect. No water canon vehicles have been supplied by #India under any of the credit lines extended by(1/3)