Indian Railway: रेलवे ने बदला नियम, अब 5 साल से छोटे बच्चे का भी देना होगा पूरा किराया! जानिए क्या है सच

Fact Check

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने पहले वरिष्ठ नागरिकों को टिकट किराए में मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया। रेलवे ने इसके पीछे दलील दी कि रेल किराए में हो रहे भारी घाटे के कारण सीनियर सीटिजन को टिकट किराए में मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया। अब एक और खबर आई , जिसमें कहा गया कि रेलवे 5 साल से कम उम्र के बच्चों का भी किराया वसूलेगा। हालांकि रेलवे ने इस पर अपनी सफाई पेश की है।

A report by @ZeeNews claims #IndianRailways passengers will now have to buy full ticket for kids below 5 years#PIBFactCheck

▶️It is optional in @RailMinIndia to buy ticket & book a berth for kids below 5 yrs

▶️Free travel is allowed for kids below 5 yrs, if no birth is booked pic.twitter.com/SxWjNxMA9V