Fact Check: अगर आपको भी RBI के नाम से आया Email तो हो जाएं सावधान, जानिए क्या है सच?

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 20 जनवरी। इंटरनेट के लगातार बढ़ते उपयोग के बीच ये अपराध और ठगी के लिए भी एक आसान जरिया बन गया है। आपके के पास भी कभी न कभी किसी संदिग्ध नंबर या अकाउंड द्वारा मैसेज, मेल या फोन कॉल आए होंगे। अगर ठगों से बचना है तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हाल ही में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें लोगों को कथित तौर पर आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) की तरफ से एक मेल मिल रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस मेल में लोगों के उनकी पर्सनल जानकारी मांगी जा रही है।

गौरतलब है कि मैसेज, विज्ञापन और वीडियो के जरिए आरबीआई बार-बार लोगों को ठगों से बचने की चेतावनी और बैंकों से जुड़ी जानकारी लोगों को देता रहता है। आरबीआई का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहक से उनका ओटीपी और पर्सनल जानकारी नहीं मांगता, ऐसे कॉल या मैसेज से सवाधान रहें। हालांकि अब लोगों को आरबीआई की तरफ से ही मेल आ रहे हैं, जिसके बाद कई लोग असमंजस में पड़ गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी मेल भी फर्जी है। आरबीआई ने किसी से उनकी जानकारी नहीं मांगी।

An e-mail allegedly sent by RBI claims to offer Rs. 4 crores 62 lakhs on payment of Rs 12,500.#PIBFactCheck

▶️This e-mail is #Fake.

▶️@RBI does not send emails asking for personal information

