Fact Check: क्या CoWIN प्लैटफॉर्म को किया गया हैक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया फेक दावे का सच

नई दिल्ली, 29 मई। कोरोना वायरस संकट के बीच महामारी को लेकर सोशल मीडिया पर रोजाना नए दावा सामने आ रहे हैं, जिनका हकीकत से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ऐसा ही एक दावा वैक्सीन के सरकारी पोर्टल कोविन को लेकर सामने आया है। कई सोशल मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन प्लैटफॉर्म को हैक करके एक कुछ खास लोगों को वैक्सीनेशन का फायदा पहुंचाया। हालांकि शनिवार को खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह को दावों को खारिज कर दिया।

आपको बता दें कि देश में जारी टीकाकरण अभियान के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कोविन प्लैटफॉर्म को लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर समय लिया जा सकता है। कोविन पोर्टल को लेकर पहले भी कई अफवाह उड़ाई जा चुकी है लेकिन सरकार ने समय-समय पर सभी का खंडन किया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से देश अभी भी जूझ रहा है ऐसे में सोशल मीडिया पर भ्रमित करने वाले दावों ने केंद्र और राज्य सरकारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

There've been some unfounded media reports of the CoWIN platform creating a digital divide & allowing unscrupulous elements to hack the system to benefit few sections of population. Reports are incorrect & not supported by full information on the matter: Union Health Ministry