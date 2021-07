Fact Check: सावधान! सेना में भर्ती को लेकर निकली है फर्जी वैकेंसी, सरकार ने किया सचेत

Fact Check

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 14 जुलाई। भारतीय सेना में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। हाल ही में एक वेबसाइट पर भारतीय सेना से संबंधित विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई थीं, जिसके बाद कई युवक और युवतियों ने जॉब के लिए आवेदन करने की ठान ली। अब भारत सरकार की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि सेना की नौकरी को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों फर्जी हैं।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने के बाद बेरोजगार युवाओं को नौकरी की तलाश है। महामारी काल में निजी कंपनियों से छटनी के चलते युवाओं में सरकारी नौकरी के लिए रुझान बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को ठगने के लिए कई फर्जी वेबसाइट बनाए गए हैं, जिसमें फर्जी भर्तियां निकाली जाती हैं। ऐसी एक वेबसाइट में भारतीय सेना के नाम पर फर्जी वैकेंसी निकाली गई जिसे लेकर पीआईबी ने युवाओं को सचेत किया है।

A website claiming to be the official website of the Territorial Army is inviting applications for various posts.#PIBFactCheck: This website and recruitment notification are #Fake.

For official updates, visit: https://t.co/HiBTpIZyim pic.twitter.com/hWnOiEpLMY