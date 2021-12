Fact Check: क्या 'कौशल विकास मंत्रालय' नौकरी की भर्ती के लिए ले रही है 1645 रुपये, जानें सच

Fact Check

नई दिल्ली, 19 दिसंबर: कोरोना वायरस महामारी के दौरान कई सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकारी नौकरियों की वैकेंसी का दावा किया जा रहा है। जिसमें ज्यादातर दावे गलत होते हैं। कई बार दावे इस तरह किए जाते जो एकदम सच लगते हैं। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अधिसूचना वायरल हो रही है, जिसमें नौकरी देने के ऑफर दिए जा रहे हैं। ये वायरल अधिकारिक सूचना 'कौशल विकास मंत्रालय' की बताया जा रहा है। 'कौशल विकास मंत्रालय' के नाम से वायरल इस अधिसूचना में दावा किया जा रहा है कि इस मंत्रालय ने वैकेंसी निकाली है, जिसमें अप्लाई करने के लिए आवेदन शुल्क 1645 रुपये मांग रहे हैं। लेकिन ये दावा और और अधिसूचना दोनों फर्जी है।

सोशल मीडिया पर एक फर्जी वेबसाइट http://rashriyaunnatikendra.org वायरल हो रहा है। जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये वेबसाइट 'कौशल विकास मंत्रालय' से जुड़ा हुआ है। इस वेबसाइट में लिखा गया है कि 'कौशल विकास मंत्रालय' ने सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकाली है और सरकार में भर्ती के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 1645 मांगी जा रही है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को शेयर किया और कहा है कि ये फर्जी दावे हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा है कि 'कौशल विकास मंत्रालय' ने किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं निकाली है। स्किल इंडिया वेबसाइट ने भी दावा किया है कि इस तरह की कोई भी वेबसाइट भारत सरकार की स्किल इंडिया से जुड़ी हुई नहीं है।

