Fact Check: क्या PM मुद्रा योजना के तहत 10 लाख का लोन के लिए देना पड़ रहा है 4500 शुल्क, सरकार ने बताया सच?

Fact Check PM Mudra Yojna: सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं को लेकर अक्सर सोशल मीडिया अफवाहों और फेक खबर चलाई जाती हैं। फिलहाल ''पीएम मुद्रा योजना'' को लेकर सोशल मीडिया पर एक फेक खबर चलाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए वेरिफिकेशन करने और प्रोसेसिंग फीस के लिए 4500 रुपये की फीस देनी होगी। अब सरकार ने इस पूरे मामले पर सच्चाई बताई है। सरकार ने कहा है कि इस तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

जानिए सोशल मीडिया पर क्या किया जा रहा है दावा?

पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल कर रहे हैं। इस पत्र में कहा जा रहा है कि अगर आपको पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन चाहिए तो इसके लिए आपको 4500 रुपये की वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।

An approval letter claims to grant a loan of ₹10,00,000 under the 𝐏𝐌 𝐌𝐮𝐝𝐫𝐚 𝐘𝐨𝐣𝐚𝐧𝐚 on the payment of ₹4,500 as verification & processing fees.

#PIBFactCheck

▶️This letter is #Fake.

▶️@FinMinIndia has not issued this letter.

Read more: 🔗https://t.co/cQ5DW5Rh6L pic.twitter.com/mx38VngLo1