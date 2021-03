Fact Check

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से बेकाबू होता जा रहा है। देश भर में पाबंदिया शुरू हो गई हैं। संक्रमण का ग्राफ ठीक वैसे ही बढ़ रहा है जैसे पिछले साल मार्च-अप्रैल में बढ़ रहा था। कई राज्‍यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि राजधानी दिल्‍ली में फिर से लॉकडाउन लगेगा। वीडियो में कहा जा रहा है कि कल से यानी कि 30 मार्च से दिल्‍ली में लॉकडाउन लगेगा। पीआईबी की फैक्‍ट चेक टीम ने जब इस वीडियो को सत्‍यता जांची तो पता चला कि ये वीडियो फेक है।

पीआईबी फैक्‍ट टीम ने बताया कि ये वीडियो पिछले साल (2020) का है। पीआईबी ने कहा कि ये पुरानी न्‍यूज है जब पिछले साल दिल्‍ली में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था। पीआईबी ने ये भी कहा कि इस वीडियो को बिना किसी मकसद के शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। रविवार को लगातार तीसरे दिन कोरोना के डेढ़ हजार से ज्‍यादा नए मामले सामने आए। शनिवार को 10 मरीजों की मौत हुई जो लगभग ढाई महीनों में सबसे ज्‍यादा है। हालात किस तरह बेकाबू हो रहे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल 6 दिन में ही कंटेनमेंट जोन्‍स की संख्‍या 800 तक बढ़ गई है।

A video is being shared on social media which claims that #Lockdown will be imposed in #Delhi from tomorrow morning.#PIBFactCheck: This video is from last year (2020). It's an old news clip & is being shared without any context. pic.twitter.com/AqVyx1T0wR