Diwali 2022 Fireworks की वीडियो फर्जी निकली, दिल्ली में नहीं हुई ऐसी आतिशबाजी, Fact Check

Diwali 2022 Fireworks फैक्ट चेक में दिवाली 2022 के दौरान आतिशबाजी का वीडियो दिल्ली का नहीं होने की बात सामने आई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आतिशबाजी की वीडियो शेयर कर कहा कि दिल्ली में पटाखा बैन के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। ट्विटर हैंडल- @WokePandemic पर शेयर वीडियो के आधार पर किया गया दावा फर्जी निकला है। वीडियो भारत का भी नहीं है।

दरअसल, दिल्ली सरकार ने पटाखे फोड़ने या बेचने वालों के लिए जुर्माना या जेल भेजने की घोषणा की थी। हालांकि, कई लोगों ने नियमों का उल्लंघन कर दिवाली के मौके पर 24-25 अक्टूबर को जमकर आतिशबाजी की।

इसी बीच अब सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दिल्ली की आतिशबाजी का दावा कर वीडियो शेयर किया। ट्विटर हैंडल- @WokePandemic पर वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया गया कि दिल्ली में लोगों ने इस तरह दिवाली मनाई।

वन इंडिया फैक्ट चेक में उक्त वीडियो दिवाली 2022 के दौरान का न होने की बात सामने आई है। फेक न्यूज बस्टर में ये बात सामने आई है कि आतिशबाजी का यह वीडियो दिल्ली का नहीं है।

वनइंडिया की पड़ताल के मुताबिक वायरल वीडियो इस साल जनवरी से ही प्रचलन में है। दिवाली 2022 का वीडियो बताकर करीब 9 महीने पुरानी वीडियो कई बार शेयर की गई है। 24 अक्टूबर को ट्विटर हैंडल- @WokePandemic पर "हैप्पी दिवाली मिलॉर्ड्स" कैप्शन के साथ वीडियो शेयर किया गया था।

@WokePandemic अकाउंट से ही 3 जनवरी को भी ये वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया गया था कि यह इटली के नेपल्स शहर का है।

Italy: Naples, The mayor banned Crackers on New Year's eve, due to Covid restrictions. Mayor said €500 fine for anyone who violates the rules.

This is how the Italians responded to Mayor on #CrackerBan@coolfunnytshirt Do share. pic.twitter.com/ndHNHZYKRh