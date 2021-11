Palmistry: संतान से जुड़े सबसे बड़े प्रश्न का यहां मिलेगा उत्तर

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 26 नवंबर। ज्योतिषियों, हस्तरेखा विशेषज्ञों से सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक प्रश्न संतान से जुड़ा भी होता है। अधिकांश लोग पूछते हैं किउनकी कितनी संतानें रहेंगी, कितनी बेटियां और कितने बेटे रहेंगे। ये प्रश्न प्राय: सभी विवाहित और अविवाहित स्त्री-पुरुष कभी न कभी अवश्य पूछते हैं। इसका सटीक उत्तर उस जिज्ञासु जातक की हस्तरेखा देखकर दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हस्तरेखा विशेषज्ञ का कुशल और सूक्ष्म अध्ययन करने वाला होना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं हस्तरेखा विज्ञान क्या कहता है संतान योग के बारे में।

हस्त सामुद्रिक शास्त्र में संतान रेखाएं कनिष्ठिका अंगुली के मूल में बुध पर्वत के ऊपर की ओर होती है। हथेली के बाहर की ओर से भीतर आने वाली क्षैतिज या हॉरिजेंटल लाइन विवाह रेखा कहलाती है। मोटे तौर पर देखा जाए तो विवाह रेखा बुध पर्वत को दो भागों में विभाजित करती है। इस विवाह रेखा के ऊपर और कनिष्ठिका अंगुली के मूल के बीच का जो भाग होता है उसमें खड़ी रेखाएं संतान रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं स्पष्ट, लालिमा लिए हुए होनी चाहिए। आदर्श स्थिति में संतान रेखाएं अधिक गहरी नहीं होनी चाहिए। संतान का विचार शुक्र पर्वत पर स्थित रेखाओं से भी किया जाता है। चूंकिशुक्र पर्वत से कामेच्छा और यौन संबंधों के बारे में भी देखा जाता है इसलिए यहां से भी संतान का विचार करना चाहिए।

क्या होती है ग्रहों की दृष्टि, कौन सा ग्रह किस घर को देखता है?

English summary

Lines in the palm that indicate the children in your life are any vertical lines underneath the pinky finger or between both pinky and ring finger.