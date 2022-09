Shardiya Navratri 2022 : नवरात्रि में सिद्ध करें नवार्ण मोहन मंत्र, जानिए महत्व

Astrology

Shardiya Navratri 2022: देवी दुर्गा न केवल शक्ति का रूप हैं बल्कि वे समस्त जगत को मोह लेने वाली भी हैं। देवी दुर्गा के मंत्रों में ऐसी चमत्कारिक शक्ति होती हैं किउनका जप सही समय पर करने से वे तुरंत सिद्ध भी हो जाते हैं और मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। यदि आप भी अपनी आकर्षण शक्ति, काम शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं किलोग आपकी बात माने, आपकी बातों को महत्व दें तो इस नवरात्रि में देवी के नवार्ण मोहन मंत्र को सिद्ध करें।

यह है नवार्ण मोहन मंत्र

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अमुकं क्लीं क्लीं मोहनम कुरु कुरु क्लीं क्लीं स्वाहा

जप विधि

यह 20 दिनों का प्रयोग है। नवरात्रि के किसी भी दिन से प्रारंभ करें। यह मंत्र 24 लाख जपने से सिद्ध होता है। साधक पूर्व की तरफ मुंह करके लाल वस्त्र के आसन पर बैठकर जप करे। साधक को भी लाल वस्त्र पहनना अनिवार्य है। मंत्र जप के लिए तीन कुओं का जल ताम्रकलश में लेकर रखें और उसी से नित्य स्नान करना चाहिए। जप में माला स्फटिक या रुद्राक्ष की प्रयोग कर सकते हैं। जप के दौरान साधक को पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह से दूर रहना अनिवार्य है। आहारचर्या भी सात्विक हो। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा आदि का सेवन निषेध है। मंत्र में अमुकं के स्थान पर जिस व्यक्ति का नाम बोला जाएगा वह आपके प्रभाव में आ जाएगा। अमुकं की जगह सर्वम बोलने से सभी वशीभूत हो जाते हैं।

लाभ

मंत्र को सिद्ध कर लेने से साधक पर दुर्गा देवी की कृपा हो जाती है। फिर व्यक्ति सभी का प्रिय हो जाता है। हर व्यक्ति उसके आकर्षण प्रभाव में होता है। कोई भी व्यक्ति बात टाल नहीं सकता।

English summary

The Navarna Mantra is very powerful as its helps the chanter to sustain prosperity, wealth, joy and happiness. This mantra also helps to maintain health.