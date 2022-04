Ram Navami 2022: रवि-पुष्य के संयोग में मनेगा श्रीराम जन्मोत्सव

Astrology

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 06 मार्च। अयोध्या के राजा और जन-जन के प्रिय भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव चैत्र शुक्ल नवमी 10 अप्रैल 2022 को रवि-पुष्य नक्षत्र के शुभ और दुर्लभ संयोग में मनाया जाएगा। इस दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन-रात रहेगा। इसलिए यह दिन और भी अधिक विशिष्ट हो गया है। राम नवमी का दिन चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन भी होता है और इस दिन अनेक लोग वाहन, भूमि, भवन आदि भी खरीदते हैं इसलिए रवि-पुष्य के संयोग से इस दिन खरीदी का महामुहूर्त भी बना है।

पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा गया है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि और अधिष्ठाता देव बृहस्पति हैं इसलिए यह नक्षत्र सर्वसिद्धिदायक कहा गया है। पुष्य को ऋ ग्वेद में तिष्य अर्थात् शुभ या मांगलिक तारा कहा गया है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य हमेशा सफल होते हैं। पुष्य नक्षत्र के दौरान चंद्रमा स्वराशि कर्क में होता है। चंद्र धन का देवता है इसलिए पुष्य नक्षत्र में स्वर्णाभूषण, भूमि, भवन, संपत्ति आदि खरीदने का महामुहूर्त होता है।

Ram Navami on 10th April 2022. here is From Pushya Nakshatra to Ravi Yoga know all the auspicious and muhurat about this holy day.