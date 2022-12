Mundan Muhurat 2023: शुभ मुहूर्त में करें बालक का चौलकर्म

शुभ मुंडन मुहूर्त (Mundan Muhurat) 2023: जन्म के विषम वर्ष 3, 5, 7 में मुंडन किया जाता है। चैत्र को छोड़कर उत्तरायण में बुधवार, सोमवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार में मुंडन किया जाता है।

2023 Me Mundan Ka Shubh Muhurat Kab Hai: सोलह संस्कारों में से एक मुंडन संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार होता है। प्रत्येक हिंदू परिवार में पुत्र संतान का मुंडन जन्म के तीसरे या पांचवें वर्ष में किया जाता है। कई परिवारों में पुत्री संतान का मुंडन भी किया जाता है। इस महत्वपूर्ण संस्कार का उद्देश्य संतान के गर्भ के बाल निकालना होता है। बालक की बुद्धि को उर्वरा बनाने के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त देखना आवश्यक है। शास्त्रों का निर्देश है किसबसे पहली संतान का मुंडन ज्येष्ठ मास में नहीं किया जाता है।

मुंडन के शास्त्रीय नियम

जन्म के विषम वर्ष 3, 5, 7 में मुंडन किया जाता है। चैत्र को छोड़कर उत्तरायण में बुधवार, सोमवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार में मुंडन किया जाता है। जिस बालक का मुंडन संस्कार करना है उसकी जन्मराशि और जन्मलग्न से आठवीं राशि के लग्न को छोड़कर अन्य लग्न में मुंडन किया जा सकता है। लग्न से आठवें स्थान में कोई पापग्रह न हो। पाराशर मुनि के मत से अष्टम में शुक्र की स्थिति अशुभ नहीं होती है। ज्येष्ठा से युक्त अनुराधारहित तथा मृदुसंज्ञक मृगशिरा, रेवती, चित्रा, चरसंज्ञक स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा तथा लघुसंज्ञक हस्त, अश्विनी, पुष्य इन 12 नक्षत्रों में मुंडन करना शुभ रहता है। लग्न से 11, 6, 3 स्थानों में पापग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु रहने पर चूडाकर्म करना शुभ होता है।

ये हैं शुभ मुहूर्त

