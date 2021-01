Makar Sankranti 2021 : आज से खरमास खत्म लेकिन शुरू नहीं होगा बैंड-बाजा-बारात का सीजन

Kharmas end Today but even after marriage functions will not be done: श्रद्धा और आस्था का पर्व मकर संक्रान्ति पूरे देश में धूम-धाम से मनाया जा रहा है। संक्रांति के आने का मतलब खरमास का समाप्त होना होता है, इस कारण भी यह पर्व हिंदुओं के लिए काफी मायने रखता है। दरअसल संक्रांति से सूर्यदेव उत्तरायण में आ जाते हैं जिससे कि खरमास का समापन हो जाता है। खरमास में कोई भी मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं लेकिन इनके खत्‍म होते ही तमाम शुभ काम का योग शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि संक्राति का मतलब देवकाल आरंभ हो जाता है इस कारण अब कोई भी काम करने में व्यवधान नहीं आता है।

English summary

With the Makar Sankranti, Kharmas ends today, but even after this, marriage functions will not be done.