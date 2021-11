Solar Eclipse 2021: इस तारीख को दिखेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण, क्या भारत में नजर आएगा?

Astrology

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 नवंबर। साल 2021 का आखिरी सूर्य ग्रहण 04 दिसंबर को लगने वाला है, हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इस ग्रहण को अन्टार्कटिका, दक्षिण महासागर और अफ्रीकी महाद्वीप के देशों में जा सकेगा। ग्रहण 04 दिसंबर को सुबह 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगा और दोपहर बाद 03:07 बजे समाप्त होगा। यानी कि ग्रहण काल 4 घंटे 8 मिनट का होगा। भारत में प्रभावी ना हो पाने के कारण इसका सूतककाल नहीं लगेगा।लेकिन ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक ग्रहों की चाल का असर सबकी राशियों पर पड़ता है इसलिए भले ही सूतक काल ना लगे लेकिन लोगों को ग्रह के वक्त विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है।

English summary

The last Solar Eclipse of the year will take place on December 4 and will be visible in several parts of the world. here is Place, do-donts, mantra and everything about it.