पैसा निवेश करने से पहले परख लें ग्रह-नक्षत्र की स्थितियां

lekhaka-Gajendra sharma

नई दिल्ली, 25 जनवरी । अपने सुरक्षित भविष्य के लिए आजकल प्रत्येक व्यक्ति पैसों का निवेश करता है। शेयर मार्केट, म्युचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, गोल्ड-सिल्वर, प्रॉपर्टी जैसे अनेक विकल्प हैं जहां व्यक्ति लंबे समय के लिए पैसों का निवेश करता है। वह इस उम्मीद में रहता है किभविष्य में उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं किप्रत्येक व्यक्ति को अपने चाहे गए लक्ष्य के अनुसार रिटर्न मिले। कई लोग शेयर मार्केट से खूब पैसा बनाते हैं तो कई लोग अपनी जमा पूंजी तक लुटा बैठते हैं।

इसी प्रकार कई लोग प्रॉपर्टी में निवेश करके रातों रात करोड़पति बन जाते हैं लेकिन कई लोगों की प्रॉपर्टी उतना रिटर्न नहीं देती जितनी की उन्हें उम्मीद रहती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य सोचता है किआखिर उससे कहां गलती हो गई, कहां चूक रह गई जो उसे नुकसान हुआ। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र का निर्देश है किअपने पैसों का निवेश करने, आदान-प्रदान करने या कर्ज लेने या चुकाने का एक समय होता है। यह समय नक्षत्र, दिन और सूर्य संक्रांति के आधार पर तय होता है। शास्त्र के निर्देशानुसार बताए गए नक्षत्रों में निवेश करने से लाभ अवश्य होता है।

इसके अनुसार- स्वाति, पुनर्वसु, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, विशाखा, पुष्य, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अश्विनी इन 12 नक्षत्रों में, चर संज्ञक लग्न मेष, कर्क, तुला, मकर में, लग्न से 9, 5, 8 स्थान शुद्ध हों, तो रुपयों का आदान-प्रदान करना, निवेश करना, बैंक में जमा कराना, बीमा कराना, शेयर में निवेश करना लाभदायक होता है।

