Integrated Farming : देसी पॉल्ट्री फार्म और मछली पालन में सुनहरा भविष्य, कमाई भी शानदार

Agriculture

oi-Jyoti Bhaskar

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश), 15 मई : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर अच्छी-खासी कमाई छोड़कर घर लौट जाए और मछलीपालन को अपना करियर बनाने का फैसला करे तो आप उसे क्या कहेंगे ? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रहने वाले एक संजीव सिंह ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने मुर्गीपालन और मछलीपालन का व्यवसाय शुरू कर नशानदार कामयाबी हासिल की है। संजीव बताते हैं कि निजी कंपनी में नौकरी के अवसर तलाश रहे लोगों के पास अगर थोड़ी-बहुत जमीन हो तो वे मुर्गी और मछलीपालन को अपना पेशा बना सकते हैं। आर्थिक पहलू पर संजीव ने कहा कि पहले छोटे स्तर से काम शुरू करना चाहिए। सफलता मिलने पर काम का दायरा बढ़ाना खुद के हाथ में है। पढ़िए संजीव को किस प्रकार मिली सफलता

युवा काम की शुरुआत कैसे करें

पलायन कर रहे युवाओं को संदेश देते हुए संजीव ने कहा, अपने घर पर रहें। छोटे स्तर पर काम शुरू करें, कामयाबी मिलेगी। कम पैसों वाले किसान 100-200 चूजे लाकर काम शुरू करें। शहरों में 10-20 हजार की नौकरी से बेहतर है फार्म का बिजनेस। घर परिवार के साथ रह सकते हैं। उन्होंने मुर्गियों के आहार के बारे में बताया कि दाना देना भी जरूरी है, लेकिन चक्की नहीं है तो मक्का बाजरा भी खिला सकते हैं।

English summary

Sanjeev Kumar started Desi Poultry Farming and Fish Farming in Bulandshahar, UP after leaving job in New Delhi. He invites many to do such things for economic prosperity.