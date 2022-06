Assam Red Rice : ब्रह्मपुत्र वैली में बिना केमिकल के पैदा होता है आयरन रिच लाल चावल, जानिए खासियत

Agriculture

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 02 जून : भारत की मिट्टी में पैदा होने वाले अनाज से दर्जनों देशों के अन्नभंडार भरे जाते हैं। गेहूं 74 देशों में निर्यात किया जाता है। भारत में धान की खेती भी पड़े पैमाने पर होती है। धान से बनने वाले चावल की वेराइटी भी कई देशों में पॉपुलर हैं। लगभग 15 चावल की किस्मों को जीआई टैग मिल चुके हैं। मतलब ये कि ये चावल मूल रूप से भारत में ही पैदा होते हैं और इनकी अपनी-अपनी विशेषताएं है। चावल की पॉपुलर किस्मों में एक असम की रेड राइस (red rice) भी है। असम की ब्रह्मपुत्र वैली में उपजाए जाने वाले इस चावल की खासियत बिना केमिकल के तैयार होने वाला अनाज है। वनइंडिया हिंदी की इस रिपोर्ट में जानिए असम के लाल चावल की विशेषता

English summary

know about ‘red rice’ is grown in Brahmaputra valley of Assam. this variety of rice is iron rich, chemical fertilizer free and integral part of the Assamese food.