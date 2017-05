खुले में शौच की चुनौती और मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

लड़कियां स्‍कूल जाने से इसलिए कतरा रही हैं क्‍योंकि स्‍कूल में शौचालय की उचित व्‍यवस्‍था नहीं है। शौचालय का ना होना महिला सुरक्षा के लिए भी खतरा बना हुआ है।

Written by: Pranav Gupta and Nitin Mehta

(Pranav Gupta is an independent researcher. Nitin Mehta is managing partner at Ranniti Consulting and Research.)

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 16:07 [IST]

English summary

A key pillar of the Prime Minister's Swachh Bharat programme is providing each household access to toilet and eliminating open defecation.