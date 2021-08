कौन हैं तालिबान के केन्द्रीय नेता, जो बनाएंगे अफगानिस्तान में नई सरकार? जिन्होंने बनाया काबुल जीतने का प्लान?

Comprehensive Story

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 16: अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित हो चुका है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। अफगानिस्तान राष्ट्रपति भवन पर अब तालिबान का कब्जा है और बड़ी संख्या में लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि, तालिबान ने अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन कई जगहों से हिंसा की खबरें आ रही हैं। तालिबान ने कहा है कि जल्द ही अफगानिस्तान में 'इस्लामिक सरकार' की स्थापना की जाएगी। अलजजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, काबुल में सोमवार को दहशत और खौफ का माहौल है। भारी संख्या में तालिबानी लड़ाके घातक हथियारों से लैस राष्ट्रपति महल के साथ साथ पूरे काबुल में दिखाई दे रहे हैं। काबुल में दुकाने बंद हैं, वहीं अलग अलग देश अपने अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से निकालने में लगे हैं। वहीं, आईये आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने में कौन-कौन से नेता हो सकते हैं और किन नेताओं ने तालिबान को फिर से अफगानिस्तान में कब्जा दिलाया है।

Taliban have captured Kabul. Which leaders of Taliban will contribute in forming the new government and who are the central leaders of Taliban? All we need to know