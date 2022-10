Kartik Snan Ke Niyam: जानिए क्या है कार्तिक स्नान के नियम और महत्व?

Religion Spirituality

Kartik Snan ki Vidhi aur Mahatava: आज से भगवान विष्णु के प्रिय महीने कार्तिक की शुरुआत हुई है। इस माह में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके सारे पाप भी धुल जाते हैं और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा इंसान पर बरसती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में जप, तप, दान का भी काफी महत्व है। कहते हैं कि कार्तिक माह में स्नान के भी नियम है, चलिए जानते हैं उसके बारे में विस्तार से।

Kartik Maas 2022 starts from today. its a holy month. its a favorite month of lord Vishnu. Kartik Snan is very Important part of this holy month. here is Kartik Maas 2022 snan rules, Vidhi, Importance and Mantra .