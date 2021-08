Krishna janmashtami: कन्हैया के जन्म के समय द्वापर युग में बने थे जो योग, वैसे ही आए इस साल

Religion Spirituality

oi-Vijay

मथुरा, ब्रजभूमि 30 अगस्त: आज भगवान विष्णु के 22वें अवतार श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। श्रीकृष्ण द्वापर युग में मथुरा में राक्षसराज कंस की जेल में जन्मे थे। पुराणों के अनुसार, जिस रात कृष्ण मां देवकी के गर्भ से जन्मे, उस समय भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि का चंद्र और दिवस बुधवार था। हजारों बरसों के उपरांत, ए​क बार फिर इस साल उस समय के जैसे तीन योग बने हैं।

English summary

Janmashtami 2021 Special: In Dwapara Yuga, when Shri Krishna was born at the time of birth, the same 3 yogas are formed this year too