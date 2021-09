Hartalika Teej 2021: जानिए गर्भवती महिलाएं कैसे करें 'हरतालिका तीज' का व्रत?

Religion Spirituality

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 08 सितंबर। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को 'हरतालिका तीज' का पर्व होता है। इस बार ये पावन दिन 09 सितंबर यानी कि गुरुवार को है। इस दिन महिलाएं बिना पानी के व्रत रखती हैं और शाम को भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। उत्तर भारत में ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। कहा जाता है कि ये व्रत करने से लड़कियों को अच्छे पति की प्राप्ति होती हैं और सुहागिनों का सुहाग लंबी उम्र वाला होता है।

English summary

Hartalika Tritiya Vrat, also referred to as Hartalika Teej Vrat or Hartalika Vrat, is an important ritual followed in order to honor Goddess Gauri or Goddess Parvati. here is All the necessary precautions pregnant women must take care while fasting on Hartalika Teej.